Aldatıcı indirimlere geçit yok! 13 milyona yakın ceza kesildi

Efsane Kasım' indirim dönemine yönelik şikayetler, Reklam Kurulu'nun son toplantısında ele alındı. Kurulun Kasım indirimlerine yönelik incelemesinde 108 dosya görüşülerek karara bağlandı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu dosyalardan 93'ünün mevzuata aykırı bulunduğu ve 12.9 milyon lira idari para cezası uygulandığı belirtildi. Ayrıca tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla 57 dosya için durdurma, 16 dosya için erişim engeli kararı alındığı kaydedilen açıklamada, "Bakanlığımız, indirim kampanyalarına yönelik denetimlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın emeğinin ve alın terinin zayi olmasına asla müsaade edilmeyecek, aldatıcı uygulamalara karşı gerekli tüm yaptırımlar gecikmeksizin uygulanmaya devam edilecektir" denildi.

