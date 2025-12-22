710 bin anneye doğum desteği! 221 bin 66 çocuk faydalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aile yapısını güçlendirmek ve nüfus artış hızını desteklemek amacıyla bu yıl güncellediği doğum yardımı kapsamında 709 bin 853 anneye toplam 8.7 milyar lira ödeme yapıldı. En yüksek payı ise yüzde 41.7 ile "birinci" çocuklar aldı, söz konusu destekten yararlanan çocuk sayısı 300 bin 673 olarak belirlendi. İkinci çocukların toplam içindeki payı yüzde 30.6 olurken, bu kapsamda yardımdan 221 bin 66 çocuk faydalandı. Üç ve daha fazla çocuğu bulunan ailelerin payı ise yüzde 27.7 olarak belirlendi. Bu gruptaki çocuk sayısı ise 199 bin 658 oldu.

