455 bininci anahtar heyecanı! 'Binalarımız bitti sizi çaya bekliyoruz'

Deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarında sona gelindi. 455 bininci anahtar Başkan Erdoğan’ın katılımıyla 27 Aralık’ta verilecek. Bakan Kurum, Hatay’da son hazırlıkları inceledi.

Deprem bölgesi için başlatılan 'asrın inşa seferberliği'nde sona gelindi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmaları, 27 Aralık itibarıyla toplam 455 bin ev ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edilmesiyle tamamlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 27 Aralık'ta gerçekleşecek 455 bininci afet konutu teslim töreni öncesi Hatay'daki son hazırlıkları yerinde inceledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, depremzede vatandaşların katılımıyla yapılması planlanan tören öncesinde Cumhuriyet Caddesi'ni ziyaret eden Bakan Kurum, son aşamaya gelen inşa çalışmalarını incelemek için şantiyeleri dolaştı. İnceleme sırasında bir binanın balkonundan Bakan Kurum'a seslenen işçiler, "Binalarımız bitti, sizi çaya bekliyoruz" dedi. Hatay'daki ziyaretlerine ilişkin paylaşım yapan Kurum, "Kardeşlerimizi görmek için geldik, hayır dualarıyla uğurlandık. 27 Aralık'ta yeniden kavuşmak üzere" ifadesini kullandı.


SOSYAL KONUTTA SIRA KURADA

5.2 milyon başvurunun geldiği 500 bin sosyal konut için sıra hak sahiplerini belirlemeye geldi geldi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kura çekimi 29 Aralık'ta yapılacak. Hak sahipliğini belirleyecek kura çekimleri 27 Şubat tarihine kadar devam edecek. Projede teslimatlar Mart 2027'de başlayacak.

