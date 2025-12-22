156 projeye 2.2 milyar TL destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD-III Programı kapsamındaki LEADER Yaklaşımı Tedbiri'ne başvuruda bulunan, 60 ildeki 156 Yerel Eylem Grubu'nun (YEG) tamamının desteklenmeye hak kazandığını belirterek, şöyle konuştu: "Yaklaşık 2.2 milyar lira tutarındaki yerel kalkınma stratejisi bütçeli 156 YEG Derneği, yüzde 100 hibeyle desteklenecek. Böylece kırsal kalkınmada yerel katılımı esas alan LEADER Yaklaşımı Tedbiri'nin uygulandığı günden bu yana, 257 YEG derneğine toplam 2.8 milyar lira hibe desteği sağlanmış oldu."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN