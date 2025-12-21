Çalışanını koru desteği kap: 50 milyar TL kaynak ayrıldı!

PODCAST CANLI YAYIN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve sigortalı çalışan sayısını koruyan işletmelere kişi başı 3 bin 500 lira destek sağlanacağını açıkladı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve sigortalı çalışan sayısını koruyan işletmelere kişi başı 3 bin 500 lira destek sağlanacağını açıkladı. İmalat sektörünün Türkiye ekonomisi için en önemli güvencelerden biri olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Bu kapsamda 50 milyar lira kaynağı doğrudan imalat sektörüne ayırdık. Türkiye'nin üretim gücünü korumaya, istihdamı desteklemeye ve işgücü piyasasını güçlendirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

