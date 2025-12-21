Avrasya Tüneli'nden ekonomiye dev katkı: 2.6 milyar dolar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından birleştiren çift katlı ilk ve tek kara yolu tüneli olan Avrasya Tüneli'nin 9'uncu yıl dönümü vesilesiyle yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, tünelin 20 Aralık 2016 tarihinde resmi açılışının yapıldığını hatırlatarak, "İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarını 5 kilometrelik çift katlı denizaltı kara yolu tüneliyle birleştiren Avrasya Tüneli, Kazlıçeşme ile Göztepe arasında yaklaşım yollarıyla beraber toplam 14,6 kilometrelik bir güzergahta inşa edildi. 9 yılda 2,6 milyar dolar katkı sağladı" ifadesini kullandı.

