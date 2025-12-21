ASELSAN’dan dev anlaşma: 400 milyon dolar üzerinde

Türk savunma sanayisinin en önemli şirketlerinden ASELSAN, Avrupa'da çok kritik bir anlaşmaya imza attı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Savunma sanayii, ihracatı yapan ülkeler için de eriştiğimiz rakamlarla ilk 10'u zorluyoruz. İhracat rakamımız bugün 8,6 milyar dolar oldu. Her gün rekor kırıyoruz. Avrupa'da Aselsan'ımız 400 milyon doların üzerinde bir Elektronik Harp Projesi Sözleşmesi imzaladı" dedi.

