AJet’ten sağlık turizmine 1.5 Milyar dolar katkı

AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Türkiye'nin diş ve göz bakımı konusunda bir marka olması için yeni bir program üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Bu sayede sağlık turizmindeki 3.5 milyar dolarlık gelirin üzerine 1.5 milyar dolar koyabiliriz" diye konuştu. Diş hizmetlerinde büyük fırsat gördüklerini kaydeden Bolat, "Çalışmaların özellikle diş ve göz bakımında ülkemize yeni bir gelir kaynağı oluşturacağına inanıyoruz" diye konuştu.

