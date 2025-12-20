Yunanistan bir lezzetimizi daha sahiplendi: Kokoreç oldu size ‘Kokoretsi’

Kahve, baklava, döner, cacık derken Yunanistan bir Türk lezzetini daha sahiplendi. Kökleri Osmanlı dönemine dayanan ve Türklerle özdeşleşmiş ünlü sokak lezzeti kokoreç de oldu size 'kokoretsi'. Taste Atlas, dünyanın en iyi sakatat yemekleri listesinde, kokoreçi Yunan lezzeti olarak ilk sıralara yerleştirdi. Ülkemizin ünlü sokak lezzetlerinden kokoreçe 'kokoretsi' diyen Yunanistan, listede ikinci sırada yer alırken, buna karşılık Türk kokoreçi yedinci sıraya eklendi. Listenin zirvesine ise Peru'nun dana kalbi şişi yerleşti.