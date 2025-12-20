PODCAST CANLI YAYIN

Kırmızı ışık ihlaline ağır yaptırımlar geliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı ışık ihlallerine ilişkin yeni yasa teklifinin detaylarını paylaştı. Buna göre, 6 kez ihlal yapan sürücülerin ehliyetleri iptal edilecek.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Kırmızı ışık ihlaline ağır yaptırımlar geliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı ışık ihlallerine yönelik yeni yasa teklifinin detaylarını paylaştı. 2024'te 137 kişinin bu yüzden hayatını kaybettiğine vurgu yapan Bakan Yerlikaya, 6 kez ihlalde ehliyetin iptal edileceğini açıkladı. Geçen yıl her gün kırmızı ışık ihlali nedeniyle 5 bin 450 idari yaptırım cezasının uygulandığını hatırlatan Yerlikaya, şunları kaydetti: "Yeni Trafik Kanunu teklifine göre kırmızı ışıkta geçen sürücülerin üçüncü kez ihlalinde 30 gün, dördüncü kez ihlalinde 60 gün, beşinci kez ihlalinde 90 gün sürücü belgesini geri alacağız. Altıncı kez ihlalde ise sürücü belgelerini iptal edeceğiz."

6 ihlalde sürücü belgeler iptal edilecek, AA6 ihlalde sürücü belgeler iptal edilecek, AA

UYGULANACAK YAPTIRIMLAR
3. ihlalde: Ehliyet 30 gün süreyle geri alınacak.
4. ihlalde: Ehliyet 60 gün süreyle geri alınacak.
5. ihlalde: Ehliyet 90 gün süreyle geri alınacak.
6. ihlalde: Ehliyet tamamen iptal edilecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran'ın ifadesi alınacak! | Ela Rümeysa Cebeci'ye "esrar" mesajı | İstanbul'a geldi
Anahtar kadınlarla şantaj ağı! Kenan Tekdağ Ela Rümeysa Cebeci'yi nasıl kullandı? Tanıktan Mehmet Akif Ersoy iddiası
CHP’li belediyeden 480 milyonluk logo israfı
Denizde güç gösterisi: Bir günde 6 stratejik adım
Milyonları ilgilendiren torba yasa yürürlükte: Emeklilik hesapları değişiyor
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis'e sunuldu! 4 madde tek hedef: Müzakere değil tasfiye!
Park etmek lüks oldu: İSPARK’a zam yağmuru
Kasım Garipoğlu'nun evinden neler çıktı neler... Şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltında!
İzmit'te insansız hava aracı düştü! Ekipler inceleme başlattı | Hangi ülkeye ait?
Gram altın 2026'da ne kadar olacak? İslam Memiş tahminini açıkladı | 5 haneli rakam uyarısı...
Uyuşturucu ticareti ve fuhşa teşvik operasyonu! 8 kişi gözaltına alındı: Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı
1 Ocak’ta Filistin için Galata Köprüsü'ne! Bilal Erdoğan'dan çağrı: "Duyarlılığımızı canlı tutmamız gerekiyor"
ICRYPEX’in kurucusu Gökalp İçer için istenen ceza belli oldu! Kripto baronunu yapay zeka ele verdi
Netanyahu Trump’a 4 seçenek sundu: İran saldırısının perde arkası! Medyayı nasıl yönlendirdiler?
Güllü'nün kızının İstanbul'a gidiş görüntüleri ortaya çıktı! Yurt dışına mı kaçıyordu?
Epstein sapkınlığı kan donduran “lolita” mesajlarında: Kızların fiyatları da yazıyor
Asgari ücret zammında üçüncü toplantı ne zaman? Yüzde 14'lük enflasyon farkı masada: İşte zam senaryoları
Berat Albayrak'ın hamlesi yabancı tekele son verdi Türkiye Sigorta rekor üstüne rekor kırdı!
Tedesco'dan Oosterwolde raporu!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "Bahis" uyarısı: Geleceğimizi tehdit ediyor | "Hesaplara hemen el konulabilecek"