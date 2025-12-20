Kırmızı ışık ihlaline ağır yaptırımlar geliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı ışık ihlallerine yönelik yeni yasa teklifinin detaylarını paylaştı. 2024'te 137 kişinin bu yüzden hayatını kaybettiğine vurgu yapan Bakan Yerlikaya, 6 kez ihlalde ehliyetin iptal edileceğini açıkladı. Geçen yıl her gün kırmızı ışık ihlali nedeniyle 5 bin 450 idari yaptırım cezasının uygulandığını hatırlatan Yerlikaya, şunları kaydetti: "Yeni Trafik Kanunu teklifine göre kırmızı ışıkta geçen sürücülerin üçüncü kez ihlalinde 30 gün, dördüncü kez ihlalinde 60 gün, beşinci kez ihlalinde 90 gün sürücü belgesini geri alacağız. Altıncı kez ihlalde ise sürücü belgelerini iptal edeceğiz."