PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul dünya vitrininde: En iyi 10 şehir listesine girdi

Times Entertainment tarafından açıklanan dünyanın en iyi 10 şehri listesinde İstanbul da yer aldı. Şehirler; mimari, tarih, kültür ve iklimle kurdukları benzersiz bağa göre değerlendirildi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
İstanbul dünya vitrininde: En iyi 10 şehir listesine girdi

Dünyanın en iyi 10 şehri listesinde, birbirinden gözde şehirlerin içinde İstanbul da tüm ihtişamıyla yerini aldı. Times Entertainment, dünyanın en iyi 10 şehrini açıkladı. Bu şehirler sadece manzaralarına bakılarak değil, mimari, tarih, kültür ve iklimle kurdukları benzersiz bağa odaklanılarak seçildi. Avrupa'nın en gözde şehirlerinin olduğu listede, İstanbul'da kendine yer buldu. Listede zirveyi koruyan Paris'in merkezinden geçen Seine Nehri üzerinde 37 köprü bulunurken; Louvre gibi dünyanın en saygın müzeleri de bu şehirde yer alıyor. Listenin ikinci sırasındaki Venedik 100'den fazla adanın üzerine inşa edilmesiyle dikkat çekiyor. İstanbul ise Roma, Bizans ve Osmanlı olmak üzere üç imparatorluğa ev sahipliği yapmış bir şehir olarak turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Boğaz ile iki kıtayı birbirine bağlayan kent, dünya listesinde yerini alarak dünyanın en önemli şehirlerinden biri olduğunu kanıtlamış oldu. Söz konusu şehirler dışında listede Kyoto, Prag, Cape Town gibi şehirler de bulunuyor.

İstanbul dünyanın en iyi 10 şehri listesinde, AAİstanbul dünyanın en iyi 10 şehri listesinde, AA
İŞTE O LİSTE...
Merak edilen listede dünyanın en güzel 10 şehri şu şekilde sıralandı:

Paris / Fransa

Venedik / İtalya

Kyoto / Japonya

Prag / Çek Cumhuriyeti

Cape Town / Güney Afrika

Rio de Janeiro / Brezilya

Dubrovnik / Hırvatistan

Barcelona / İspanya

San Francisco / ABD

İstanbul / Türkiye

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran'ın ifadesi alınacak! | Ela Rümeysa Cebeci'ye "esrar" mesajı | İstanbul'a geldi
Anahtar kadınlarla şantaj ağı! Kenan Tekdağ Ela Rümeysa Cebeci'yi nasıl kullandı? Tanıktan Mehmet Akif Ersoy iddiası
CHP’li belediyeden 480 milyonluk logo israfı
Denizde güç gösterisi: Bir günde 6 stratejik adım
Milyonları ilgilendiren torba yasa yürürlükte: Emeklilik hesapları değişiyor
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis'e sunuldu! 4 madde tek hedef: Müzakere değil tasfiye!
Park etmek lüks oldu: İSPARK’a zam yağmuru
Kasım Garipoğlu'nun evinden neler çıktı neler... Şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltında!
İzmit'te insansız hava aracı düştü! Ekipler inceleme başlattı | Hangi ülkeye ait?
Gram altın 2026'da ne kadar olacak? İslam Memiş tahminini açıkladı | 5 haneli rakam uyarısı...
Uyuşturucu ticareti ve fuhşa teşvik operasyonu! 8 kişi gözaltına alındı: Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı
1 Ocak’ta Filistin için Galata Köprüsü'ne! Bilal Erdoğan'dan çağrı: "Duyarlılığımızı canlı tutmamız gerekiyor"
ICRYPEX’in kurucusu Gökalp İçer için istenen ceza belli oldu! Kripto baronunu yapay zeka ele verdi
Netanyahu Trump’a 4 seçenek sundu: İran saldırısının perde arkası! Medyayı nasıl yönlendirdiler?
Güllü'nün kızının İstanbul'a gidiş görüntüleri ortaya çıktı! Yurt dışına mı kaçıyordu?
Epstein sapkınlığı kan donduran “lolita” mesajlarında: Kızların fiyatları da yazıyor
Asgari ücret zammında üçüncü toplantı ne zaman? Yüzde 14'lük enflasyon farkı masada: İşte zam senaryoları
Berat Albayrak'ın hamlesi yabancı tekele son verdi Türkiye Sigorta rekor üstüne rekor kırdı!
Tedesco'dan Oosterwolde raporu!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "Bahis" uyarısı: Geleceğimizi tehdit ediyor | "Hesaplara hemen el konulabilecek"