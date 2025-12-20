İstanbul dünya vitrininde: En iyi 10 şehir listesine girdi

Dünyanın en iyi 10 şehri listesinde, birbirinden gözde şehirlerin içinde İstanbul da tüm ihtişamıyla yerini aldı. Times Entertainment, dünyanın en iyi 10 şehrini açıkladı. Bu şehirler sadece manzaralarına bakılarak değil, mimari, tarih, kültür ve iklimle kurdukları benzersiz bağa odaklanılarak seçildi. Avrupa'nın en gözde şehirlerinin olduğu listede, İstanbul'da kendine yer buldu. Listede zirveyi koruyan Paris'in merkezinden geçen Seine Nehri üzerinde 37 köprü bulunurken; Louvre gibi dünyanın en saygın müzeleri de bu şehirde yer alıyor. Listenin ikinci sırasındaki Venedik 100'den fazla adanın üzerine inşa edilmesiyle dikkat çekiyor. İstanbul ise Roma, Bizans ve Osmanlı olmak üzere üç imparatorluğa ev sahipliği yapmış bir şehir olarak turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Boğaz ile iki kıtayı birbirine bağlayan kent, dünya listesinde yerini alarak dünyanın en önemli şehirlerinden biri olduğunu kanıtlamış oldu. Söz konusu şehirler dışında listede Kyoto, Prag, Cape Town gibi şehirler de bulunuyor.