2025’te motorlu araç alım satımı rekor kıracak

2025'e ilişkin öngörülerini paylaşan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, yılın sonunda Türkiye'de motorlu araç alım satımının 10.5 milyon adedi bulacağını öngördü. Sıfır araç pazarının ise yaklaşık 1.5 milyon adetle tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaşacağını belirten Erkoç, "Rakamlar, otomotiv sektörünün 2025'i diğer sektörlere kıyasla daha güçlü geçirdiğini ortaya koyuyor" dedi. Erkoç, sektörün karşı karşıya kaldığı en temel sorunun ise krediye erişimde yaşanan daralma olduğunu söyledi.