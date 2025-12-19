Taklit-tağşişte bal ilk sıralarda
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimlerinde yayımlanan taklit-tağşiş listesinde balın öne çıktığını belirten Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ali Demir, sektörde en büyük sorunun sahtecilik olduğunu söyledi. Demir, maliyetinin çok altında satılan ballara karşı tüketicileri uyardı.
Türkiye arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ali Demir, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda denetimleri sonucunda yayınladığı taklit-tağşiş listesinde en çok rastlanan gıdalardan birinin bal olduğuna dikkat çekti. Bal sektöründe en önemli problemin taklit ve tağşiş olduğunu belirten Demir, bazı üreticilerin bala dışarıdan şeker şurubu katmak, enzim eklemek ya da gerçek bal ile sahte balı karıştırmak gibi yöntemlere başvurduğunu söyledi. Balın kristallenmesinin doğal ve beklenen bir durum olduğunu dile getiren Demir, "Bazı ballar daha hızlı kristallenirken bazıları daha geç kristallenir. Ancak bu durum balın sahte olduğu anlamına gelmez" dedi.
YILLIK 100 TON ÜRÜN
Balın kilogram başına üretim maliyetinin yaklaşık 325 lira olarak hesaplandığını söyleyen Demir, bu maliyetler göz önüne alındığında, en ucuz balın 650–750 lira bandında satılması gerektiğini anlattı. Demir, bu fiyattan daha ucuza satılan balın sahte olabileceği konusunda da tüketiciyi uyardı. Bal üretiminde dünyada Çin'den sonra ikinci sırada olduğumuzu belirten Demir, "Yıllık ortalama 100 bin tonun üzerinde bal üretilen Türkiye'de arıcılık 9 ay boyunca yapılabiliyor" dedi.
Haber: Rana Büyüktaş