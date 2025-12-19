Taklit-tağşişte bal ilk sıralarda

Türkiye arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ali Demir, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda denetimleri sonucunda yayınladığı taklit-tağşiş listesinde en çok rastlanan gıdalardan birinin bal olduğuna dikkat çekti. Bal sektöründe en önemli problemin taklit ve tağşiş olduğunu belirten Demir, bazı üreticilerin bala dışarıdan şeker şurubu katmak, enzim eklemek ya da gerçek bal ile sahte balı karıştırmak gibi yöntemlere başvurduğunu söyledi. Balın kristallenmesinin doğal ve beklenen bir durum olduğunu dile getiren Demir, "Bazı ballar daha hızlı kristallenirken bazıları daha geç kristallenir. Ancak bu durum balın sahte olduğu anlamına gelmez" dedi.