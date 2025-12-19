500 bin konut için başvurular bugün bitiyor

Cumhurıyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvurular bugün sona erecek. Bugün Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası üzerinden saat 17.00'ye kadar başvuru yapılabilecek. Başvuru sürecinin bitmesinin ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar ise 29 Aralık'ta başlatılıp 27 Şubat'a kadar devam edecek.