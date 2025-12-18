TCMB enflasyonda düşüş sinyalini güçlendirdi

"Don ve kuraklık olayları nedeniyle bitkisel üretimdeki gerilemenin etkisiyle tarım katma değeri bu dönemde yıllık bazda yüzde 12,7 gerilemiş ve büyümeyi sınırlamıştır. Tarım sektörü hariç tutulduğunda büyümenin daha yüksek gerçekleştiği gözlenmiştir. Harcama yöntemiyle incelendiğinde, bu dönemde özel tüketim ve toplam yatırımların yıllık büyümeye pozitif katkı verdiği görülmüştür. Çeyreklik bazda ise yılın ilk iki çeyreğinde gerileyen özel tüketim üçüncü çeyrekte artış kaydederken, toplam yatırımlar yılın ikinci çeyreğinin ardından bu dönemde de büyümeyi desteklemiştir. Üçüncü çeyrekte çeyreklik bazda mal ve hizmet ithalatında düşüş, ihracatında ise artış gerçekleşmiştir. Böylelikle net ihracatın çeyreklik büyümeye katkısı pozitif yönde olmuştur. İkinci çeyrekte hızlanan iktisadi faaliyet, üçüncü çeyrekte bir miktar yavaşlayarak çeyreklik potansiyeline yakın bir büyüme sergilemiştir."

Özette, Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH), 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık ve çeyreklik bazda sırasıyla yüzde 3,7 ve yüzde 1,1 arttığı anımsatıldı.

"Enflasyon üzerindeki riskler küresel ölçekte geçerliliğini korurken, merkez bankaları söz konusu riskleri gözeterek faiz indirimlerini sürdürmektedir. Son dönemde, risk iştahındaki dalgalanmalara bağlı olarak, gelişmekte olan ülke hisse senedi piyasalarından portföy çıkışları gözlenirken, küresel belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler, portföy hareketleri üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmaktadır."

Diğer taraftan, tarım emtia, endüstriyel ve değerli metal fiyatları kaynaklı olarak enerji dışı emtia fiyatlarının artış eğilimini sürdürdüğü belirtilen özette, şu değerlendirmelere yer verildi:

Özette, küresel talep görünümündeki zayıf seyir ve arz yönlü gelişmelerin ham petrol fiyatlarını baskılamaya devam ettiği, enerji emtia fiyatlarının düşük seyrini koruduğu vurgulandı.

Diğer taraftan, artan korumacılık, öne çekilen talebin geçici etkilerinin ortadan kalkması ve belirsizliğin daha uzun bir zaman dilimine yayılma olasılığının küresel büyüme görünümü üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu vurgulanan özette, "Bu çerçevede, zayıf ve kırılgan görünümün devam edeceği, Türkiye'nin dış ticaret ortaklarının ihracat paylarıyla ağırlıklandırılan küresel büyüme endeksinin 2025 yılında yüzde 2, 2026 yılında ise yüzde 2,3 artacağı tahmin edilmektedir." denildi.

Özette, "Küresel ticaret politikalarına ilişkin belirsizlik azalmakla birlikte tarihsel ortalamasının üzerinde kalmaya devam etmiştir. Süregelen belirsizliğe rağmen küresel büyüme tahminlerinde görülen sınırlı iyileşme eğilimi mevcut PPK döneminde de sürmüştür." ifadesi kullanıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 11 Aralık tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin özet metni yayımladı. Gıda ve enerji fiyatlarına yönelik olumlu sinyallerin öne çıktığı özette, enflasyonun yılın son Enflasyon Raporu'ndaki öngörülerin altında seyredeceğine dair işaretler verildi. Banka, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

"Son aylarda olumsuz seyreden gıda fiyatlarında kasım ayındaki düşüşte sebze ürünleri öncülüğünde işlenmemiş gıda alt grubu etkili olurken, işlenmiş gıdada aylık fiyat artışı yavaşlamıştır. Bu dönemde işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yüzde 3,33'lük azalışta sebze (yüzde -9,52), yumurta (yüzde -8,38) ve beyaz et (yüzde -8,24) fiyatlarındaki gerilemelerin etkisi hissedilmiştir. İşlenmiş gıda grubu fiyatları ise bir önceki aya kıyasla yüzde 1,50 oranında artmış; et ürünleri (yüzde 5,17) ile katı-sıvı yağlar (yüzde 4,22) fiyat artışları ile öne çıkmıştır."

Özette, "Yıllık enflasyona katkılar gıda ve alkolsüz içecekler, temel mallar ve hizmet gruplarında sırasıyla 1,61, 0,20 ve 0,17 puan azalırken, alkol-tütün-altın ve enerji gruplarında sırasıyla 0,10 ve 0,08 puan artmıştır. Mevsimsellikten arındırılmış verilerle, tüketici fiyatlarının aylık artışı bir önceki aya kıyasla zayıflamıştır." denildi.

"İmalat sanayi firmalarına yönelik anket verileri, yılın son çeyreğinde kayıtlı iç piyasa siparişlerinin önceki iki çeyrekteki gerilemesini takiben bir miktar arttığına işaret etmiştir. Özetle, son çeyreğe ilişkin öncü göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin sürdüğüne işaret etmektedir."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan (Foto:AA)

TEMEL MALLARDA FİYAT ARTIŞI SINIRLI

Özette, hizmet fiyatlarının kasımda yüzde 1,46 artarken mevsimsel etkilerden arındırıldığında hizmet enflasyonundaki yatay seyrin korunduğu kaydedilerek, temel mal grubundaki aylık fiyat artışının kasımda görece ılımlı seyrettiği belirtildi.

Öte yandan, enerji aylık enflasyonunun temelde ham petrol fiyat gelişmelerinden ayrışan motorin ürün fiyatlarının sürüklediği akaryakıt kalemine bağlı yükseldiği aktarılan özette, "Enflasyonun ana eğilimi, eylül ayındaki artıştan sonra ekim ve kasım aylarında bir miktar gerilemiştir. Ana eğilime ilişkin göstergeler, üç aylık ortalamalar bazında ise belirgin bir değişim sergilememiştir." denildi.

Özette, mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyonun, B endeksinde bir önceki aya kıyasla yatay seyrederken, C endeksinde arttığı kaydedilerek, enflasyonun B endeksini oluşturan gruplardan işlenmiş gıdada yavaşladığı, hizmet sektöründe yatay seyrettiği, temel mallarda ise bir miktar artış kaydettiğinin gözlendiği bildirildi.

Dağılım ve model bazlı ana eğilim göstergelerinin de bir önceki aya kıyasla azaldığı vurgulanan özette, "Tahmin performansı görece daha iyi olan medyan enflasyonun aylık bazda yüzde 1,8'e gerilediği izlenmiştir. Kasım ayı itibarıyla son üç aylık dönemde mevsim etkilerinden arındırılmış ortalama enflasyon temel mallarda (yüzde 1,19) sınırlı ölçüde yükselirken hizmet sektöründe (yüzde 2,89) bir önceki aya kıyasla yatay seyretmiştir." değerlendirmesine yer verildi.

Özette, hizmet sektöründe hakim olan fiyatlama davranışının önemli ölçüde atalete ve şokların enflasyon üzerindeki etkilerinin uzun bir zamana yayılmasına neden olduğu belirtildi.

Bu dinamiklerin, hizmet enflasyonunun mallara göre yüksek seyrine neden olduğuna işaret edilen özette, kasımda, yıllık enflasyonun kira ile haberleşme hizmetlerinde azalırken diğer gruplarda arttığı ifade edildi.

Özette, kira enflasyonunun aylık bazda yüzde 2,49 ile güç kaybetmeye devam ettiği, grup yıllık enflasyonunun yüzde 63,59'a gerilediği bildirilerek, "Ulaştırma alt grubunda fiyatlar yüzde 1,69 oranında artmış, bu grupta yıllık enflasyon yüzde 43,24'e yükselmiştir. Bu gelişmede, hava yoluyla yolcu taşımacılığı kalemindeki fiyat artışının etkisi öne çıkmıştır. Haberleşme alt grubu aylık fiyat artışında (yüzde 1,51) telefonla yapılan görüşme ile internet ücretlerindeki yükselişler etkili olmuştur." denildi.

Lokanta-otellerde ise aylık enflasyonun otel ücretlerindeki gerileme ile yüzde 0,89'a geldiği aktarılan özette, diğer hizmetler alt grubunda fiyatların yüzde 1,06 ile görece ılımlı seyrettiği, paket turlar hac hizmeti fiyatlarına istinaden arttığı kaydedildi.

Özette, Perakende Ödeme Sistemi (PÖS) mikro verileri üzerinden takip edilen öncü göstergelerin, aralıkta sözleşme yenileme oranındaki gerilemenin devam ettiğine ve sözleşmelerde referans olarak kullanılan artış oranlarının yavaşladığına işaret ettiği belirtildi.

Böylelikle hem aylık hem de yıllık bazda kira enflasyonundaki gerileme eğiliminin sürdüğüne dikkat çekilen özette, şunlar kaydedildi:

"Gerek PÖS mikro verilerinden elde edilen yeni ve yenilenen sözleşmelerde oluşan gerekse konut değerleme raporları üzerinden takip edilen kira artış oranlarının Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) mevcut yıllık kira enflasyonunun altında değerler aldığı ve gerilemeye devam ettiği izlenmektedir. Bununla birlikte, kira enflasyonu deprem ve kentsel dönüşüm gibi konut sektörüne özgü arz yönlü unsurların da etkisiyle öngörülenden yüksek seyretmektedir."

Özette, yurt içi üretici fiyatlarının kasım ayında yüzde 0,84 oranında arttığı, yıllık enflasyonun 0,23 puan yükselerek yüzde 27,23 olduğu anımsatıldı.

Üretici fiyatları aylık enflasyonunun Türk lirasındaki görünümün de etkisiyle önceki aylara kıyasla zayıfladığının altı çizilen özette, bu dönemde enerji fiyatları (yüzde -0,48) gerilerken, sermaye (yüzde 1,54) ve ara malları (yüzde 1,27) fiyat artışları ile öne çıktığı aktarıldı.