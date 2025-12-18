Pompada kart komisyonu sıfırlandı! Halk Bankası devreye girdi

Akaryakıt sektöründe kredi kartı komisyon oranlarına ilişkin şikayetler Petrol İşverenleri Sendikası Başkanı İmran Okumuş tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi. Okumuş, Başkan Erdoğan'ın faizlerin ve enflasyonun rayına oturması ile birlikte komisyon oranlarının da kalıcı olarak minimize edileceğini söylediğini belirtti. Komisyon oranlarına ilişkin Halk Bankası da devreye girerken, sektörde yüzde 3.47 olarak uygulanan komisyon oranlarının "yüzde 0" dahil düşük oranlarda uygulanması kararlaştırıldı. Okumuş, Halk Bankası'nın vadesiz bakiyesinde 250 bin ila 1 milyon lira arasında bulunduran ve aynı oranda cirosu olanlara tüm kart tiplerinde ertesi gün ödemeli sıfır komisyon uygulayacağını açıkladı.

