Asgari ücrette beklenti 27-30 bin TL! Işıkhan, "Rakam için çok erken"

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısını bugün yapacağını, sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceklerini söyledi. "İkinci toplantıda bir rakam konuşulur mu?" sorusunu yanıtlayan Işıkhan, "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu. Işıkhan ayrıca, "SGK'ya 1.000 sözleşmeli personel alacağız. 100 de müfettiş yardımcısı alacağız" dedi. Ankara kulislerinde asgari ücretin 27 bin ile 30 bin lira arasında şekilleneceği dile getirildi.

Haber: Önder Yılmaz