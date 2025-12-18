PODCAST CANLI YAYIN

3.2 milyarlık borcun üstü çiziliyor! 2016 öncesi silinecek

Yılbaşından önce yasalaşması beklenen teklifle, toplam 1 milyon 477 bin kişinin 3.2 milyar lira tutarındaki Genel Sağlık Sigortası primi borcu silinecek.

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin yasalaşmasıyla, bazı Genel Sağlık Sigortası primi borçları silinecek. Kısa süre içinde TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yasalaşmasıyla, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Böylece, 1 milyon 477 bin kişinin ödeyemediği 3.2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi borcu silinecek. Özellikle vatandaşların çeşitli nedenlerle ödeyemediği ya da ödemeyi unuttuğu düşük tutarlı alacaklardan vazgeçilecek bu düzenlemenin, yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor.

