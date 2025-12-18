16,5 milyar dolarlık dış finansman! Bakan Şimşek açıkladı: Tüm zamanların rekoru kırıldı!

Türkiye, Asya Kalkınma Bankasından (AKB) 6 Şubat 2023 tarihli depremlerden etkilenen ihracatçılar için 500 milyon avro, bölgenin toparlanma sürecine yönelik de 150 milyon avro ve 150 milyon dolar finansman temin etti.

DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye'de birçok sektörde 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yol açtığı hasarların giderilmesi ve bölgenin yeniden imar ve inşasına yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor.