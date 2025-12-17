Karahan bankacılarla bir araya geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, dün Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. TBB'den yapılan açıklamaya göre; Karahan toplantıda, küresel ekonomi, makroekonomik görünüm, para politikası ve finansal koşullara ilişkin genel değerlendirmeler yaptı. Karahan ve Çakar, Merkez Bankası ile bankacılık sektörünün yakın iş birliği içinde çalışmasından duydukları memnuniyeti ifade ederken, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirtti. Söz konusu toplantılarla, sektörün bilgilendirilmesi ve ortak çalışmalarda eş güdümün sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN