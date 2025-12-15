PODCAST CANLI YAYIN

Yeni yıl tatili başlıyor! 750 bin kişi yollara düşecek

Bu yılbaşı döneminde tatil rezervasyonlarının geçen yıla göre yüzde 10 arttığını belirten TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, “Aile yanına gidecekler dahil 750 bin kişilik hareketlilik bekliyoruz. 170 bin kişi yurt dışına gidiyor” dedi...

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yılbaşı dönemi rezervasyonlarda geçen yıla göre yüzde 10'luk artış olduğunu belirterek, "Tura çıkacak vatandaşlarımızın yanı sıra yeni yıla ailelerinin yanında girmek amacıyla seyahat eden vatandaşlar da eklendiğinde yılbaşında yaklaşık 750 bin kişilik hareketlilik oluşmasını bekliyoruz. Bu çerçevede yaklaşık 170 bin kişinin de yeni yılı yurt dışında karşılayacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

TUR FİYATLARI 3.600 TL'DEN BAŞLIYOR
Bu sene cuma günü için izin alıp tatilini uzatanların 4 günlük tatil planı yaptıklarını söyleyen Bağlıkaya, "Seyahat acentelerimiz farklı gelir gruplarına hitap eden alternatifli tur programları sunuyor. Tur paketlerinin kişi başı fiyatları yurt içinde 1 gece konaklamalı 3 bin 600, yurt dışında otobüslü 7 bin 500, uçaklı turlar ise 15 bin liradan başlayıp programın içeriğine ve kalış süresine göre daha yükseğe çıkıyor" diye konuştu.

YURT DIŞI TERCİHİ KKTC

Yeni yılı yurt dışında karşılamak isteyen tatilcilerin tercihleri arasında KKTC'nin başı çektiğini söyleyen Bağlıkaya, şöyle konuştu: "KKTC'deki sanatçılı yılbaşı programlarına talep var. Her tatil döneminde olduğu gibi vizesiz ve kısa uçuş rotaları ön planda. Belgrad, Saraybosna, Üsküp gibi Balkan rotaları yine büyük talep görüyor. Dubai, Şarm el Şeyh ve Fas gibi vizesiz veya kolay vize alınabilen destinasyonlar da ilgi gösterilen destinasyonlar arasında yer alıyor. Vize sorunu olmayanlar için Paris, Roma, Amsterdam, Prag ve Viyana gibi şehirler her dönem talep gören rotalar olarak öne çıkıyor."

DOĞU EKSPRESİ GÖZDE

Yurt içinde Turistik Doğu Ekspresi rotalarının ilgi gördüğünü ifade eden Bağlıkaya, kar deneyimi yaşamak isteyenlerin Uludağ, Erciyes, Palandöken ve Sarıkamış gibi merkezlere yöneldiğini söyledi. Bağlıkaya, "Kapadokya, GAP turları, Karadeniz yaylaları talep gören rotalar arasında. Büyük kentlere yakın Sapanca, Abant gibi destinasyonlar kısa tatil planlayanlar tarafından tercih ediliyor. Yılbaşını sıcak iklimde karşılamak isteyenler Antalya, Bodrum gibi yerlere ilgi gösteriyor" dedi.

