Memurların ve emeklilerin merakla beklediği Ocak zammı için son viraja girildi. Ocak zamlarını ortaya koyacak 6 aylık enflasyon verisinin 5'inin belli olmasının ardından, şimdi de artışa ilişkin yeni ipuçları geldi.

YÜZDE 7.07'LİK FARK

Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 11.2 olmuş, 5 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 11.2, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 5.9 farkla birlikte yüzde 17.55 zam ortaya çıkmıştı. Merkez Bankası da dün yeni Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Katılımcıların bir önceki anket döneminde yüzde 32.2 olan 2025 yıl sonu enflasyon tahmini, bu ankette yüzde 31.17'ye geriledi. Anketteki tahmin gerçekleşirse 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12.42 çıkacak. Ocak'ta bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı, buna göre yüzde 12.42'yi bulacak. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 7.07'ye ulaşırken, yüzde 11'lik Ocak zammı ise bu oranla 18.84'e yükselecek.

ALT BANDA YAKIN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Kasım ayı verisinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 31 seviyesinde beklediklerini söylemişti. Merkez Bankası'nın 2025 enflasyonu için tahmin aralığının alt bandı da yüzde 31 olmuştu. Eğer 2025 yılı yüzde 31 enflasyon ile kapatılırsa, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12.28 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.28 olurken, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 6.93 enflasyon farkıyla yüzde 18.7 zam yansıtılacak.

Anketler ne getiriyor (takvim.com.tr)



18 BİN 978 TL TABAN AYLIK

Kesin zam oranı Ocak ayının başında belli olacak. Zam oranının belli olmasının ardından emeklilerin taban aylık artışı, refah payı gibi talepleri de masaya yatırılacak. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle memur emeklileri arasında 6.5 puana yaklaşan bir zam farkı olacağı hesaplanıyor. Bu nedenle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin refah payı beklentileri bulunuyor. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın da yükseltilmesi bekleniyor. Burada 6 aylık enflasyon artışı formülü en kuvvetli seçenek olarak görülüyor. Taban aylık artışı yapılır ve anketteki gibi 12.42 artış yansıtılırsa, emeklilere en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 18 bin 978 liraya yükselecek. Yüzde 12.28'lik tahmine göre de taban aylık 18 bin 954 lirayı bulacak.