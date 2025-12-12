Türkiye’nin havacılık sektörü Avrupa’yı geride bıraktı

Corendon Group Finans Danışmanı Batuğhan Karaer, Türkiye'de havacılık sektörünün yıllık ortalama yüzde 9 büyüme ile Avrupa ve dünya ortalamasının üzerinde ilerlediğini belirterek, bu güçlü trendin orta vadede de devam edeceğini ifade etti.