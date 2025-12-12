Türkiye’nin havacılık sektörü Avrupa’yı geride bıraktı
Corendon Group Finans Danışmanı Batuğhan Karaer, Türkiye’de havacılık sektörünün yıllık ortalama yüzde 9 büyüme performansıyla Avrupa ve dünya ortalamalarının üzerinde seyrettiğini belirterek, bu güçlü ivmenin orta vadede de korunacağını söyledi.
