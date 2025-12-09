PODCAST CANLI YAYIN

Pegasus 154 milyon euroluk anlaşmayla Çek Hava Yolları’nı satın alıyor!

Pegasus Hava Yolları, Çekya merkezli Çek Hava Yolları ile iştiraki Smartwings’i satın almak üzere anlaşma imzaladı. İşlemin toplam bedeli her iki şirketin borçlarını da kapsayacak şekilde 154 milyon euro olarak belirlendi.

