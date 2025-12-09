İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 24-30 Kasım'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı. İstanbul Havalimanı bu dönemde, günlük ortalama bin 459 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı günlük bin 288 uçuşla Londra Heathrow, bin 259 uçuşla Amsterdam, bin 221 uçuşla Paris Charles de Gaulle, bin 193 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise günlük 738 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 9'uncu havalimanı oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN