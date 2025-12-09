PODCAST CANLI YAYIN

İŞKUR 11 ayda 1,4 milyon kişiyi işe yerleştirdi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yılın Ocak-Kasım döneminde İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilenlerin sayısının 1 milyon 396 bin 949’a ulaştığını söyledi. Bakan Işıkhan, “Bu dönemde 3 milyona yakın bireysel görüşme ve 831 bin 517 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 2 milyon 272 bin 271 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Çalışma hayatının dinamik yapısını korumaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.

