Finansal yatırım araçlarında en çok getiri altında

Finansal yatırım araçlarının reel getirileri açıklandı. Aylıkta mevduat ilk sırayı alırken; 3 aylık, 6 aylık ve yıllık getiri şampiyonu altın oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23.52, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21.53 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

YATIRIMCISINI SEVİNDİRDİ

6 aylık değerlendirmeye göre de külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23.3, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22.74 getiri sağladı. Külçe altın, yıllık değerlendirildiğinde ise Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 47.77, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 43.44 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan finansal yatırım aracı olarak belirlendi.



ONSTA 2026 TAHMİNLERİ

Wells Fargo: 4.500-4.700 dolar

Deutsche Bank: 4.450 dolar

Bank of America: 5.000 dolar

Goldman Sachs: 4.900 dolar

Morgan Stanley: 4.500 dolar

UBS: 4.500 dolar

JP Morgan: 5.000 dolar