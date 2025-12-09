Finansal yatırım araçlarında en çok getiri altında
Yatırım araçları içinde 3 ayın, 6 ayın ve yılın reel getiri şampiyonu külçe altın oldu...
Finansal yatırım araçlarının reel getirileri açıklandı. Aylıkta mevduat ilk sırayı alırken; 3 aylık, 6 aylık ve yıllık getiri şampiyonu altın oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23.52, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21.53 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
YATIRIMCISINI SEVİNDİRDİ
6 aylık değerlendirmeye göre de külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23.3, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22.74 getiri sağladı. Külçe altın, yıllık değerlendirildiğinde ise Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 47.77, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 43.44 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan finansal yatırım aracı olarak belirlendi.
ONSTA 2026 TAHMİNLERİ
Wells Fargo: 4.500-4.700 dolar
Deutsche Bank: 4.450 dolar
Bank of America: 5.000 dolar
Goldman Sachs: 4.900 dolar
Morgan Stanley: 4.500 dolar
UBS: 4.500 dolar
JP Morgan: 5.000 dolar