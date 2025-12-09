PODCAST CANLI YAYIN

Finansal yatırım araçlarında en çok getiri altında

Yatırım araçları içinde 3 ayın, 6 ayın ve yılın reel getiri şampiyonu külçe altın oldu...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Finansal yatırım araçlarında en çok getiri altında

Finansal yatırım araçlarının reel getirileri açıklandı. Aylıkta mevduat ilk sırayı alırken; 3 aylık, 6 aylık ve yıllık getiri şampiyonu altın oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23.52, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21.53 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

YATIRIMCISINI SEVİNDİRDİ
6 aylık değerlendirmeye göre de külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23.3, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22.74 getiri sağladı. Külçe altın, yıllık değerlendirildiğinde ise Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 47.77, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 43.44 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan finansal yatırım aracı olarak belirlendi.


ONSTA 2026 TAHMİNLERİ
Wells Fargo: 4.500-4.700 dolar
Deutsche Bank: 4.450 dolar
Bank of America: 5.000 dolar
Goldman Sachs: 4.900 dolar
Morgan Stanley: 4.500 dolar
UBS: 4.500 dolar
JP Morgan: 5.000 dolar

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Futbolda bahis soruşturması: Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı tutuklandı! | Ahmet Çakar hakkında karar
TFF 2. Lig'de büyük skandal: Kulüp başkanları beraberlik için anlaşmış | "Maç top çevirme şeklinde geçti"
Takas Bank
Türkiye–Macaristan ortaklığında yeni dönem: Ticarette hedef 10 milyar dolar
Terörsüz Türkiye’ye sabotaj: Hatimoğulları Suriye’de özerklik ajandasını öne sürdü
Diploma davasında İmamoğlu'nu terleten "dilekçe" sorusu! "Durumum yok" dediği dönemde FETÖ kolejinde hissesi vardı: TAKVİM belgeledi
Türk Telekom
Kartal evinde tekledi! Beşiktaş - Gaziantep FK: 2-2 | MAÇ SONUCU
YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: Çocuklarımızı müzik üstatları olarak yetiştirmeye çalışıyoruz
Orban’dan Türkiye mesajı: “Aynı çizgideyiz barış için işbirliği yapıyoruz”
Esad'ın devrilişinin yıl dönümü: Kaç bin Suriyeli evine döndü? Bakan Yerlikaya açıkladı
D&R E-Ticaret
Başkan Erdoğan Filistinli yönetmen Basel Adra'yı kabul etti!
Başkan Erdoğan özgür Suriye'nin 1. yıl dönümünü kutladı! "Toprak bütünlüğü" vurgusu: Her türlü desteği sağlayacağız
TBMM'deki bütçe mesaisinde Terörsüz Türkiye rüzgarı: Bahçeli ile DEM Partililer tokalaştı
Antalya Serik'te şiddetli deprem | Çevre iller de hissetti: AFAD 4.9 dedi Kandilli 5.2... Uzmanlar ne diyor?
Çekmeköy'de narkotik operasyonunda çatışma: 1 polis şehit oldu! Hainlerin suç dosyası kabarık çıktı
İŞKUR ilanlarını güncelledi: KPSS’siz 68 binden fazla iş fırsatı listede! Hangi meslekler aranıyor?
Monaco maçında sol bek belirsizliği! Galatasaray'ın yıldızları o formaya aday
"Arınamayan" CHP'de iç savaşın ayak sesleri! "Kılıçdaroğlu ihraç edilsin" diyenlere makam mevki | 10 vekil sonrası bir çağrı daha