Cevdet yılmaz açıkladı! Sosyal harcamalara 2.3 trilyon lira ayrıldı

2026’da sosyal harcamalara 2.3 trilyon lira ayırdıklarını belirten Cevdet Yılmaz, ‘İmkanlar arttıkça tüm kesimlerin şartlarında iyileştirme yapmaya devam edeceğiz’ dedi...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tam anlamıyla bir "istikrar ve refah" bütçesi olduğunu belirterek, "Asgari ücret, doğal gaz ve elektrik desteği ile sosyal harcamalara ayrılan kaynaklar 2 trilyon 382 milyar liraya ulaşmaktadır" dedi. TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Yılmaz, sosyal yardım bütçesini 2026'da 917 milyar liraya çıkardıklarına dikkati çekti.

FATURALARA DESTEK
Yılmaz, vatandaşın elektrik ve gazı daha ucuza kullanması için 373 milyar lira kaynak ayırdıklarını kaydederek, "Asgari ücrete vergi istisnamız 1 trilyon 92 milyar lirayı bulacaktır" ifadesini kullandı. AK Parti hükümetleri döneminde, çalışanlar ile emeklilerin aylık ve ücretlerinde enflasyonun üzerinde reel artışlar yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, "İmkanlarımız arttıkça, enflasyonun düştüğü bir ortamda kalıcı refah artışını sağlayacak şekilde tüm kesimlerin şartlarında iyileştirme yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


SOSYAL KONUTLARA 100 MİLYAR TL

Ödeme gücü olmayanların sağlık primi giderlerini karşılamak için 157 milyar lira,
65 yaş üstü yaşlılar, bakıma ihtiyacı olan engelliler ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 106 milyar lira,
Sosyal konut finansmanının desteklenmesi amacıyla 100 milyar lira,
Engellilerin evde bakımına destek amacıyla 90 milyar lira,
Engellilerin eğitim desteği için 56 milyar lira,
Doğum yardımı ödemeleri için 44 milyar lira,
Sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 23 milyar lira,
Koruyucu aile uygulaması kapsamında yaklaşık 3 milyar lira,
Elektrik ve gaz fatura desteği 373 milyar lira,
Asgari ücrete kadar ücretin vergi dışı tutulması için 1.1 trilyon lira.

ENFLASYONDA HEDEF 2027'DE TEK HANE

Dezenflasyon sürecinin program takvimine uyumlu şekilde ilerlemesinin, yılın ikinci yarısında çok daha somut biçimde hissedildiğini anlatan Cevdet Yılmaz, "2026 yılında enflasyonun yüzde 20'nin altındaki bir seviyeye inmesini, fiyatlama davranışlarında yapışkanlığın kalıcı olarak kırılmasını ve 2027 yılından itibaren enflasyonun tekrar tek haneli seviyelere düşürülmesini hedefliyoruz" dedi.

