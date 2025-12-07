Yunanistan grevi İpsala’yı kilitledi: TIR geçişi durdu

Yunanistan'daki çiftçiler, tarımsal maliyetlerinin artması sebebiyle greve başlamıştı. Otoyolların ve sınırların kapatıldığı grev, Türkiye'yi de vurdu. Ticaret Bakanlığı, Yunanistan'daki grev nedeniyle İpsala ve Kipi gümrük kapılarında TIR işlemlerinin durduğunu, bazı ürünlerin geçişinin grevden muaf tutulması için girişimlerde bulunulduğunu açıkladı. Grevin 15-21 Aralık tarihlerine kadar süreceği bilgisinin verildiği açıklamada, "Bu süreçte tırların, Yunanistan'daki çiftçi grevi nedeniyle diğer gümrük kapılarına yönlendirilmesi önem arz etmektedir" denildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN