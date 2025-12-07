PODCAST CANLI YAYIN

Yunanistan grevi İpsala’yı kilitledi: TIR geçişi durdu

Yunanistan'daki çiftçiler, tarımsal maliyetlerinin artması sebebiyle greve başlamıştı. Otoyolların ve sınırların kapatıldığı grev, Türkiye’yi de vurdu. Ticaret Bakanlığı, Yunanistan’daki grev nedeniyle İpsala ve Kipi gümrük kapılarında TIR işlemlerinin durduğunu, bazı ürünlerin geçişinin grevden muaf tutulması için girişimlerde bulunulduğunu açıkladı. Grevin 15-21 Aralık tarihlerine kadar süreceği bilgisinin verildiği açıklamada, “Bu süreçte tırların, Yunanistan’daki çiftçi grevi nedeniyle diğer gümrük kapılarına yönlendirilmesi önem arz etmektedir” denildi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Yunanistan grevi İpsala’yı kilitledi: TIR geçişi durdu

Yunanistan'daki çiftçiler, tarımsal maliyetlerinin artması sebebiyle greve başlamıştı. Otoyolların ve sınırların kapatıldığı grev, Türkiye'yi de vurdu. Ticaret Bakanlığı, Yunanistan'daki grev nedeniyle İpsala ve Kipi gümrük kapılarında TIR işlemlerinin durduğunu, bazı ürünlerin geçişinin grevden muaf tutulması için girişimlerde bulunulduğunu açıkladı. Grevin 15-21 Aralık tarihlerine kadar süreceği bilgisinin verildiği açıklamada, "Bu süreçte tırların, Yunanistan'daki çiftçi grevi nedeniyle diğer gümrük kapılarına yönlendirilmesi önem arz etmektedir" denildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İstanbul'u sağanak vurdu! Sokaklar ve caddeler göl oldu... İBB sınıfta kaldı | Peş peşe kazalar
Emekliye promosyon yarışı kızıştı: 39.500 TL’ye varan ödeme kapıda!
Başkan Erdoğan, Maduro ile görüştü: “Diyalog kanalları açık tutulmalı”
Büyükçekmece Adliyesi'nde zabıt katibi milyonluk altınları alıp Londra’ya kaçtı!
CHP'li Manavgat’ta baklava kutularıyla peşkeş çekildi! Turizmci Zafer Süral yolsuzluk ağını tek tek anlattı
Çetelerin hedefi 18 yaş altı çocuklar! Para ile kandırılan çocuklar hızla suça sürükleniyor
Akkuyu’da kritik eşik aşıldı: Almaya'nın vermediği parçalar Çin'den tedarik edilince santralin kalbine ilk enerji verildi!
Devlet Bahçeli'den İBB vurgununa tepki: Ahlaki kriz değil mi? | İmralı'nın mesajı muteber | "Barış kuşunun ikinci kanadı takılacak"
Zirvede harakiri! Başakşehir - Fenerbahçe: 1-1 | MAÇ SONUCU
YPG elebaşı İlham Ahmed’den çelişkili çıkış: Hem Terörsüz Türkiye dedi hem özerklik
Özgür Özel arınamadı... A Takımı belli oldu: 'Eko'sistemin kilit isimleri yine listede
CHP’li İBB’nin “bakım” masalı çöktü: İSBİKE hurdalığa gömüldü milyonlar çöp oldu
Trump damadını Gazze’ye gönderiyor! Witkoff ve Kushner iddiası
Sokakta provokasyon: 'Kendine Muhabir' isimli Hasan Köksoy ve Halil Kürklü ve Arif Kocabıyık tutuklandı
Galatasaray'a ikinci İlkay Gündoğan! Transferin ilk adresi belli
Adliye soyguncusu Erdal Timurtaş neden İngiltere'ye kaçtı? Çaldığı altınların görüntüsü ortaya çıktı... Soygun tarihinin sırrı
Fatih Tekke'nin Göztepe planı hazır! Yıldız futbolcu geri dönüyor
Bu yıl çok acı haberler aldık: 2025’te vefat eden ünlüler
Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi!
24 il için sarı kodlu uyarı! İstanbullu pazar gününe dikkat: Sel, su baskınları...