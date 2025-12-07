PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye fuar turizminde uçuşa geçti!

Son yıllarda uygulanan dört mevsim turizm vizyonu başarıyla sonuçlandı. 2023-2024 yılları arasında fuar ve kongreler için 20 milyondan fazla ziyaretçi Türkiye’ye geldi.

Türkiye'nin, son yıllarda uyguladığı dört mevsim turizm politikası meyve vermeye başladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 2023-2024 döneminde fuar ve kongre ziyaretçi sayısının 20 milyonun üzerine çıktığını açıkladı. İş amaçlı gelen ziyaretçilerin kişi başı harcamalarının ise klasik tatil turistine kıyasla 3-4 kat daha fazla olduğu bildirildi.

TİCARET ÜLKESİ
DMM, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmalarıyla Türkiye'nin kongre ve fuar turizminde küresel bir marka haline geldiğinin altını çizdi. DMM ayrıca, Türkiye'nin klasik tatil ülkesi kimliğinin ötesine geçtiğini şu sözlerle vurguladı: "Türkiye, dört mevsim turizm ve nitelikli ziyaretçi politikalarıyla sadece tatil ülkesi değil; ticaret, bilim, diploması ve inovasyonun da merkezi haline geldi. İstanbul, Antalya, İzmir ve Ankara gibi şehirler artık devlet başkanlarını, yatırımcıları, akademisyenleri ve teknoloji girişimcilerini ağırlayan uluslararası buluşma noktaları haline geldi."


KÜRESEL MERKEZ

Teknofest'ten Antalya Diplomasi Forumu'na kadar ülkede gerçekleştirilen organizasyonların yarattığı ekonomik hareketlilik turizmin 12 aya yayılmasını, döviz girdisinin artmasını ve yerel ekonominin canlanmasını sağladı. Türkiye, artan marka değeri sayesinde artık sadece gezilen değil aynı zamanda işin, bilimin, diplomasinin ve inovasyonun konuşulduğu küresel bir merkez haline geldi.

