Narenciye üreticisi tedbiri aldı: Don sonrası 2.160 bahçe TARSİM’le güvence!

Bu yıl don ve kuraklıkla çifte darbe alan üretici, bu kez işini şansa bırakmadı. Çiftçiler, C vitamini deposu olarak bilinen portakal, mandalina, greyfurt ve limon ağaçlarındaki ürünlerini Tarım Sigortaları Havuzu'na (TARSİM) sigortalattı. Kış meyveleri için 2 bin 160 sigorta poliçesi düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yılki zirai don olayının 65 ilde görüldüğünü belirterek, zararlarının karşılanması amacıyla çiftçiye toplamda 46.5 milyar lira ödeme yapıldığını söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN