Konya, HZ. Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin etkisiyle dolup taştı. Tören vesilesiyle şehirdeki 7 bin 500 yatak kapasitesine sahip otellerin rezervasyonu yüzde 80'e ulaştı. Bugün başlayan Şeb-i Arus törenleri, 17 Aralık'a kadar sürecek. Bu yıl 'Huzur Vakti' temasıyla düzenlenecek etkinliğin, 500 bin ziyaretçiyi ağırlayacağı tahmin ediliyor.

'DÜĞÜN GECESİ'

30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırlarında yer alan Horasan'ın Belh şehrinde dünyaya gelen Mevlana, 17 Aralık 1273'te Konya'da yaşamını yitirdi. Ölümü; yeniden doğuş, sevdiğine ve Allah'a kavuşmak olarak gören Mevlana, yaşamını yitirdiği güne 'düğün gecesi' anlamına gelen Şeb-i Arus diyordu. Bu nedenle Mevlevilik'te o gün, Şeb-i Arus olarak kabul edildi. Mevlana'nın ölüm yıl dönümlerinde 'Vuslat' (Sevgiliye kavuşma) törenleri düzenleniyor.