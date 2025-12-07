Havalimanlarında rekor: 11 ayda 229 milyon yolcu!

PODCAST CANLI YAYIN

Bu yılın ilk 11 ayında, ülke genelindeki havalimanlarında toplam 229 milyon 720 bin 220 yolcu seyahat etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, yolcu trafiğine ilişkin verdiği bilgiye göre, toplam seyahatin 93 milyon 846 bin 999'u iç hat yolcusu iken, 135 milyon 737 bin 574'ü dış hat yolcusu olarak kaydedildi. Kasım sonunda hizmet verilen yolcu sayısının yüzde 6.7 arttığını belirten Uraloğlu, "Ocak-Kasım arasında günde 688 bin yolcuya hizmet verildi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun seyirci kapasitesinin 77 bin 563 olduğunu göz önünde bulundurursak, her gün 9 stadyum dolusu yolcu havayolu ile seyahat etti" dedi.

