PODCAST CANLI YAYIN

Asrın projesine rekor başvuru! İlk kura 29 aralık'ta

Bakan Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi için 10 Kasım’da başalyan başvuruların 5 milyon 440 bine ulaştığını duyurarak, “İlk kuraları 29 Aralık’ta çekeceğiz” dedi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Asrın projesine rekor başvuru! İlk kura 29 aralık'ta

Hatay ziyareti gerçekleştiren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıl sonu itibarıyla 454 bin konuttan fazlasını deprem bölgesinde hak sahiplerine teslim etmeyi planlandıklarını belirtti. Kurum, 500 bin konut projesine ilişkin şu bilgileri verdi: "Milletimiz projemize inandı, devletine güvendi ve 10 Kasım'da başlayan başvurularda şu anda 5 milyon 440 bin sayısına ulaştık. İlk kuraları İnşallah 29 Aralık'ta çekeceğiz ve evlerimizin yapımına da hızlıca başlayacağız. Tabii proje kapsamında deprem bölgesindeki illerimizi ayrıcalıklı tutarak, bu illerimize daha fazla kontenjan ayırdık."


AY SONUNDA 153 BİN KONUT

Geçtiğimiz ay Adıyaman'da, 350 bininci konutu hak sahipleriyle buluşturduklarını hatırlatan Kurum, "Bu ay sonunda Hatay'da, 153 bin konutumuzun tamamını afetzede kardeşlerimize teslim etmiş olacağız. Hemen ardından da 27 Aralık'ta, son anahtar teslim törenimizi büyük bir gurur ve huzurla yapacağız" diye konuştu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İstanbul'u sağanak vurdu! Sokaklar ve caddeler göl oldu... İBB sınıfta kaldı | Peş peşe kazalar
Emekliye promosyon yarışı kızıştı: 39.500 TL’ye varan ödeme kapıda!
Başkan Erdoğan, Maduro ile görüştü: “Diyalog kanalları açık tutulmalı”
Büyükçekmece Adliyesi'nde zabıt katibi milyonluk altınları alıp Londra’ya kaçtı!
CHP'li Manavgat’ta baklava kutularıyla peşkeş çekildi! Turizmci Zafer Süral yolsuzluk ağını tek tek anlattı
Çetelerin hedefi 18 yaş altı çocuklar! Para ile kandırılan çocuklar hızla suça sürükleniyor
Akkuyu’da kritik eşik aşıldı: Almaya'nın vermediği parçalar Çin'den tedarik edilince santralin kalbine ilk enerji verildi!
Devlet Bahçeli'den İBB vurgununa tepki: Ahlaki kriz değil mi? | İmralı'nın mesajı muteber | "Barış kuşunun ikinci kanadı takılacak"
Zirvede harakiri! Başakşehir - Fenerbahçe: 1-1 | MAÇ SONUCU
YPG elebaşı İlham Ahmed’den çelişkili çıkış: Hem Terörsüz Türkiye dedi hem özerklik
Özgür Özel arınamadı... A Takımı belli oldu: 'Eko'sistemin kilit isimleri yine listede
CHP’li İBB’nin “bakım” masalı çöktü: İSBİKE hurdalığa gömüldü milyonlar çöp oldu
Trump damadını Gazze’ye gönderiyor! Witkoff ve Kushner iddiası
Sokakta provokasyon: 'Kendine Muhabir' isimli Hasan Köksoy ve Halil Kürklü ve Arif Kocabıyık tutuklandı
Galatasaray'a ikinci İlkay Gündoğan! Transferin ilk adresi belli
Adliye soyguncusu Erdal Timurtaş neden İngiltere'ye kaçtı? Çaldığı altınların görüntüsü ortaya çıktı... Soygun tarihinin sırrı
Fatih Tekke'nin Göztepe planı hazır! Yıldız futbolcu geri dönüyor
Bu yıl çok acı haberler aldık: 2025’te vefat eden ünlüler
Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi!
24 il için sarı kodlu uyarı! İstanbullu pazar gününe dikkat: Sel, su baskınları...