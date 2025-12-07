Asrın projesine rekor başvuru! İlk kura 29 aralık'ta

Hatay ziyareti gerçekleştiren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıl sonu itibarıyla 454 bin konuttan fazlasını deprem bölgesinde hak sahiplerine teslim etmeyi planlandıklarını belirtti. Kurum, 500 bin konut projesine ilişkin şu bilgileri verdi: "Milletimiz projemize inandı, devletine güvendi ve 10 Kasım'da başlayan başvurularda şu anda 5 milyon 440 bin sayısına ulaştık. İlk kuraları İnşallah 29 Aralık'ta çekeceğiz ve evlerimizin yapımına da hızlıca başlayacağız. Tabii proje kapsamında deprem bölgesindeki illerimizi ayrıcalıklı tutarak, bu illerimize daha fazla kontenjan ayırdık."



AY SONUNDA 153 BİN KONUT

Geçtiğimiz ay Adıyaman'da, 350 bininci konutu hak sahipleriyle buluşturduklarını hatırlatan Kurum, "Bu ay sonunda Hatay'da, 153 bin konutumuzun tamamını afetzede kardeşlerimize teslim etmiş olacağız. Hemen ardından da 27 Aralık'ta, son anahtar teslim törenimizi büyük bir gurur ve huzurla yapacağız" diye konuştu.