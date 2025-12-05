Yıllık ihracat rekor kırdı: 270 milyar dolar!

PODCAST CANLI YAYIN

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kasım ayı ihracatının, olumsuz takvim etkisine rağmen yüzde 2.2 artışla 22.7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Kasım itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız 270.6 milyar dolar ile rekor seviyede gerçekleşti" dedi. Yılın üçüncü çeyreğinde ihracatın bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.9 arttığını, ithalatın yüzde 4.4 azaldığını belirten Bolat, bunun, dördüncü çeyreğe ilişkin ümit verici bir veri olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kasım ayı ihracatının, olumsuz takvim etkisine rağmen yüzde 2.2 artışla 22.7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Kasım itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız 270.6 milyar dolar ile rekor seviyede gerçekleşti" dedi. Yılın üçüncü çeyreğinde ihracatın bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.9 arttığını, ithalatın yüzde 4.4 azaldığını belirten Bolat, bunun, dördüncü çeyreğe ilişkin ümit verici bir veri olduğunu söyledi. Bolat, "Yılın 11 ayının 9'unda mal ihracatında aylık net artışlar sağladık. 2025'in 11 ayının 4'ünde aylık mal ihracat rekoru kırdık. Son 31 ayın 23'ünde aylık mal ihracatımızı artırmış olduk. Bir de son 31 ayın 17'sinde aylıklarda rekorlar kırıldı" diye konuştu.

1.008 FİRMA KATILDI
Kasım'da ithalatın yüzde 2.6 artışla 30.5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Bolat, Ocak-Kasım döneminde ise ithalatın yüzde 5.7 artışla 329.7 milyar dolar olarak kayıtlara geçtiğini söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de Kasım ayında bin 8 firmanın ilk kez ihracat yaptığını ve bu firmaların dış satımının ihracata katkısının 62 milyon doları aştığını belirtti


YÜKSELİŞE DEVAM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2026 yılında küresel ticaretteki fırsatlardan azami ölçüde yararlanarak ihracatımızı 282 milyar doların üzerine çıkarıp, dünya mal ihracatındaki payımızı daha yüksek bir seviyeye taşımayı amaçlıyoruz" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "İhracatımızın teknoloji kompozisyonu iyileşti. Ocak-Kasım döneminde yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatı yıllık yüzde 9.6 arttı" değerlendirmesini yaptı.

