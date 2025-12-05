Teklif Meclis’e geliyor: Anneye 6 ay babaya 10 gün doğum izni

Türkıye'de doğurganlık hızının 1.48'e kadar gerilemesinin ardından hükümet, nüfus artışını destekleyecek adımlara hız verdi. Hükümet, nüfus artışını teşvik edecek düzenlemelere öncelik verdi. Doğurganlık hızının artırılması için en kritik adımlardan biri de doğum izni olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AK Parti'nin bir süredir üzerinde çalıştığı düzenleme tamamlandı. Halihazırda annelerin 16 hafta olan doğum izni 24 haftaya (6 ay) çıkarılacak.

SÜREÇ BAŞLIYOR

Bu değişikliğin yıl bitmeden Meclis'e sunulması bekleniyor. Doğum iznini artıracak yasal düzenlemenin bütçe mesaisi sonrasında, yeni yılın ilk günlerinde kanunlaşması da söz konusu. Düzenleme kapsamında özel sektörde babalık izni de artacak. Halihazırda memurlar 10, özel sektör çalışanları 5 gün babalık izni kullanabiliyor. Düzenlemeyle özel sektör çalışanlarının babalık izni memurlar gibi 10 gün olacak. 'KORUYUCU' ADIMI

Nüfusun kendini yenileme eşiğini aşmak için de yeni teşvikler gelecek. Bu kapsamda ev kadınına emeklilik, vergi istisnası gibi enstrümanların da devreye alınması hükümetin gündeminde olacak. Çalışan annelerin nüfus artış hızını yukarıya çekmek için ise mahalle tipi kreşlerin, çocuk bakım desteklerinin artırılması seçenekleri masada yer alıyor. Taslak çalışmada, koruyucu aile olan memur, işçi ve askeri personele ilk kez izin hakkı tanınacak. Düzenleme ile üç yaşından küçük bir çocuğa koruyucu aile olan memur, işçi ve askerî personel için 10 günlük koruyucu aile olma izni verilmesi öngörülüyor. Taslak düzenleme ile farklı personel rejimlerindeki izin süreleri eşitlenerek, çalışma hayatındaki tüm kadınların analık izninden eşit ve genişletilmiş şekilde yararlanması hedefleniyor.