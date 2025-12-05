Tarım Bakanlığı'ndan sıkı denetim: 17 işletme hakkında suç duyurusu

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen ay 122 bin 271 gıda denetimi yapıldığını vurgulayarak, denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen bin 963 işletme bulunduğunu duyurdu. Bakanlık tarafından bu işletmelere idari yaptırımın yanı sıra 141 milyon 303 bin lira ceza uygulanırken, 17 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.