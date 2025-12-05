POS vurgununa önlem geliyor: Sıkı denetim ve ağır yaptırımlar masada!

Türkiye genelinde arka arkaya düzenlenen POS vurgunu operasyonları, yasa dışı para trafiğinin boyutlarını gözler önüne seriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü son soruşturmada, Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerinde, yasa dışı yollarla temin edilen yabancı banka kartlarının POS cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanıldığı tespit edildi. POS ÜZERİNDEN MİLYARLARCA LİRA İŞLEM HACMİ Şebekenin, 47 milyar lirayı aşan işlem hacmi üzerinden aldığı komisyonlarla 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettiği belirlendi. MASAK ve BDDK 'nın da dahil olduğu dosyalarda, yasa dışı bahis gelirlerinin berber, market ve restoran POS cihazları üzerinden aklandığı ortaya konuldu. İstanbul'la sınırlı kalmayan bu yöntem nedeniyle son dönemde Türkiye'nin dört bir yanında POS tefeciliğine yönelik operasyonlar yağmur gibi devam ediyor.

Fotoğraf, AA

POS İLE TEFECİLİK VE KARA PARA ÇARKI DEŞİFRE OLDU

Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre, pos tefeciliği nasıl yapılıyor, derseniz… Sizin kredi kartınız var ve nakit paraya ihtiyacınız bulunuyor. Ne yapıyorsunuz? Kredi kartınızı POS cihazınızdan geçiriyorlar, siz ürün almış gibi görünüyorsunuz. Karşılığında bir ürün almıyorsunuz.

Nakit para alıyorsunuz. Bunun karşılığında da POS cihazını kullandıran işletme sizden komisyon alıyor. Bu yüzde 7-8-10'u buluyor. Misal, kartınızdan 5 bin TL çekiyor, ürün satmış gibi… 500 TL'sini komisyon alıyor. Size de 4 bin 500 TL nakit veriyor. Bir de 'mail order'lar var. Kartla ödeme yapmak istediğinizde POS cihazı yoksa mail order yöntemini kullanıyorlar. Satıcı, alıcının kart bilgilerini POS cihazına manuel olarak giriyor ve ödemeyi alıyor. Tabii yine komisyon karşılığında… İşin daha vahimi ise POS'ların kara para aklamada kullanılması… Bu nasıl yapılıyor, derseniz… Yasa dışı bahis, kumar, uyuşturucu baronu kuru temizlemeci, berber, market, güzellik salonu, restoran veya tatil acentesi açıyor. Bu şirketler, kara parayı, "hizmet bedeli" gibi gösterip kendi POS'larından sisteme sokuyor. Ya da yasa dışı örgütler, gerçek işletmelere, tabela şirketleri üzerinden temin edilmiş ikinci bir POS cihazı veriyor. Her işlem cirosundan belirli bir yüzde teklif ediyor. Siz restoranda yemek yedikten sonra hesap ödediğinizde, paranız farkında olmadan kumar şebekelerinin hesabına geçiyor. Velhasıl, hem tefecilik yapanlar hem de kara para aklayanlarda yöntem çok… Şimdi hükümet bu konuda önemli bir düzenleme hazırlığında… Hafta başında toplanan Finansal İstikrar Komitesi'nin en önemli gündem maddesi POS'lardı. Toplantıda, POS ve benzeri ödeme sistemlerinin amaç dışı kullanımlarına ilişkin alınabilecek tedbirler ele alındı.