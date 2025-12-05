Emine Erdoğan'dan Dünya Kadın Hakları Günü paylaşımı

PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kadın Hakları Günü'nü ve ürk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 91'inci yıl dönümünü sosyal medya hesabından kutladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91'inci yıl dönümünü ve Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı.

"TÜM KADINLARIN DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ'NÜ TEBRİK EDİYORUM"

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihimizde kadınların rol oynamadığı hiçbir zaferden söz edemiyorsak, kadın katılımının olmadığı bir geleceği de tahayyül edemeyiz. Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 91'inci yıl dönümü kutlu olsun. Güçlü aklı, güçlü yüreği ve güçlü maneviyatı ile destan yazan tüm kadınların Dünya Kadın Hakları Günü'nü gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

