15 yaş altına sosyal medya yasağı genişliyor: Oyun platformları da kapsama alınıyor

Sosyal medya kullanımında 15 yaş sınırını açıklayan hükümet, 50 milyona yakın kullanıcısı olan oyun platformlarını da yasa kapsamına alıyor. Yaş derecelendirmesi yapılmayan oyunlar kullanıma sunulamayacak, kanuna aykırı davrananlara, para, kapatma ve bant daraltma gibi kademeli ceza uygulanacak. Sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşından küçük çocuklara hizmet sunamayacak.