Milli yörünge transfer aracı göreve başladı: Fergani'den tarihi adım!

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay'ın tamamen milli imkanlarla geliştirdiği yörünge transfer aracı (YTA) FGN-TUG-S01 uzaydaki görevine başladı. Türkiye'nin ilk YTA'sı olan FGN-TUG-S01, yörüngede ateşlenecek dünyanın ilk hibrit roket motoruna sahip olma özelliğini taşıyor. Milli YTA, güvenli ve düşük maliyetli hibrit tahrik sistemi sayesinde uyduların farklı yörüngelere taşınmasını ve görev ömürlerinin uzatılmasını sağlayacak.

5 YILDA 100 UYDU

Fergani Uzay CEO'su Selçuk Bayraktar, "3 hafta önce ikinci uydumuzu göreve başlatmıştık. Şimdi ise öz kaynaklarımızla geliştirdiğimiz ülkemizin ilk YTA'sı uzaya çıktı. Uçuş bilgisayarı, güç ve aviyonik sistemler dahil olmak üzere yerli mühendislik ürünü olan YTA'mız, ülkemizin uzaydaki hareket kabiliyetini de başlatacak" ifadelerini kullandı. Bu görevin geliştirilecek milli küresel konumlama sistemi "Uluğbey" için kritik bir altyapı oluşturduğunu aktaran Bayraktar, şunları kaydetti: "Bu görev ayrıca Uluğbey Küresel Konumlama Sistemi hedefimizin altyapısını oluşturacak ve gelecekteki uydu takımlarımıza giden yolu da açacak. 5 yıl içinde 100'den fazla uyduyla, Türkiye ile birlikte dost ve kardeş ülkelere bağımsız konumlandırma ve uzay lojistiği kabiliyeti kazandırmayı hedefliyoruz."



YÖRÜNGEDE İLK KEZ HİBRİT MOTOR ATEŞLENECEK

Fırlatma süreci, Selçuk Bayraktar ve mühendislik ekibi tarafından, Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Merkezi'ndeki Uzay Gözlem ve Kontrol Merkezi'nden canlı bağlantıyla takip edildi.