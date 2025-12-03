PODCAST CANLI YAYIN

Asgari Ücret Komisyonu’nda kritik görüşme: İşçi ve işveren masada buluşuyor

Yeni asgari ücreti belirleyecek komisyonun yapısına ilişkin temas trafiği sürüyor. Bakan Işıkhan, ‘Komisyona ilişkin tüm taraflara yazımızı, davetimizi göndereceğiz. Üç tarafı da masada görmek istiyoruz’ derken; Türk-İş’ten ‘Önce yazıyı yazsınlar’ açıklaması geldi...

Asgari Ücret Komisyonu'nun bu hafta gerçekleştirmesi beklenen ilk toplantı öncesinde, komisyonun yapısı konusunda kritik temas trafiği yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, önceki gün Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'la bir görüşme gerçekleştirerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına ilişkin bir öneri sunmuştu. Işıkhan'ın önerisinin komisyonun 5 işçi, 5 işveren 1 de hükümet temsilcisinden oluşması yönünde olduğu bildirildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu mevcut yapısında, 5 işçi, 5 işveren, 5 hükümet temsilcisinden oluşuyor. Kararlar ise oy çokluğu ile alınıyor.

'DAVETİ GÖNDERECEĞİZ'
Bakan Işıkhan, kabine toplantısı sonrasında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yakın zamanda toplanacağı değerlendirmesini yaptı. Asgari ücretin komisyon tarafından belirleneceğini anımsatan Işıkhan, "Komisyon inşallah yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak" dedi. Işıkhan, işçi kesiminin katılmama kararına ilişkin olarak "Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin resmi olarak tüm taraflara; işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi yazımızı, davetimizi göndereceğiz yakın zamanda. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ TOPLANDI
Türk-İş Başkanlar Kurulu da dün hükümetin sunduğu öneriyi masaya yatırdı. Toplantı sonrasında bir değerlendirme yapan Ergün Atalay, komisyonun yapısının değişmesini istediklerini, komisyonun yapısı kadar asgari ücretin belirlenmesinde dikkate alınacak kriterlerin de değişmesi gerektiğini dile getirdi. "Komisyonda hükümetin üye sayısı 1'e düşse de yahut başka bir şey olsa da bu ülkede yarım asırdır Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda ne işçinin dediği oluyor, ne işverenin dediği oluyor?" diyen Atalay, şöyle devam etti:

'ÖNCE YAZIYI YAZSINLAR'
"Sayın Bakan, 'komisyonunun yapısıyla ilgili bir kararname, bir yazı yazacaklarını' söyledi. Evvela bir yazıyı yazsınlar. Bir kararname mi çıkacak, bize bir resmi yazı mı yazacaklar, bakacağız. Kararname, resmi bir yazı, belge gelmeden bu konuyu konuşmanın bir anlamı yok. Bizim, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının ötesinde, bir senede kira, gıda, eğitim ve ulaşım rakamları ne oldu, bunlara yüzde kaç zam geldi, geçen seneden ne kadarlık kaybımız var, asıl tartışmak istediğimiz buydu. Ama bir yapı değişsin, bir gelsin, biz de oturup konuşalım."

