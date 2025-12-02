Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 3,7 büyüdü

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3.7 büyüdü. Böylece kesintisiz büyüme süreci 21 çeyreğe ulaştı. İlk 9 aydaki yıllık büyüme de yüzde 3.7 olarak gerçekleşirken, ekonomide önceki çeyreğe göre büyüme ise yüzde 1.1 oldu. Toplam gayrisafi yurtiçi hasıla yıllık bazda 1 trilyon 538 milyar dolara çıkarken, kişi başı gelir ise 17 bin 952 dolar oldu.

İNŞAAT HAMLESİ

Türkiye, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında ekonomisi en hızlı büyüyen 4'üncü ülke oldu. G20 ülkeleri içinde de yüzde 3.7 ile 5'inci sırada yer aldı. Yılın üçüncü çeyreğinde en hızlı büyüyen sektör yüzde 13.9 ile inşaat oldu.

YATIRIMLAR HIZLANDI

Toplam sanayi üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.5 büyüdü. Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları da yüzde 4.8 arttı. Toplam yatırımlar yüzde 11.7 artarken, cari fiyatlarla inşaat yatırımları yüzde 13.3, makine ve teçhizat yatırımları yüzde 11.3 büyüme kaydetti. Tarım yüzde 12.7, ihracat ise yüzde 0.7 daraldı.



KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ

Cevdet Yılmaz/Cumhurbaşkanı Yardımcısı: 3. çeyrek verileri, dengeli büyüme modelimize uygun olarak ekonomimizin dirençli yapısını ve sürdürülebilir büyüme patikasındaki kararlılığımızı ortaya koymaktadır. Dezenflasyon sürecinin kesintisiz sürmesini sağlayan, yatırımı, üretimi ve ihracatı artırmayı odak belirleyen politikalarımız kararlı şekilde uygulanmaya devam edilecektir.



2026 DAHA İYİ OLACAK

Mehmet Şimşek/Hazine ve Maliye Bakanı: Büyümenin son çeyrekte ılımlı seyretmesini, bu yıl OVP'nin sınırlı üzerinde olmasını öngörüyoruz. Daha elverişli finansal koşullar ve destekleyici küresel konjonktür sayesinde ekonomik aktivitedeki artışın 2026'da bu yıldan daha olumlu olmasını bekliyoruz.

MİLLİ GELİR REKOR KIRDI

Ömer Bolat/Ticaret Bakanı: Yıllıklandırılmış olarak milli gelir 1 trilyon 538 milyar dolarla rekor kırdı. Yıl sonunda 390 milyar dolar olan ihracat hedefimizin üzerinde performans yakalamak üzere çalışmalara hızla devam edeceğiz.