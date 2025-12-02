TOGG T10F için faizsiz 12 ay kredi fırsatı: Bireysel ve kurumsal kullanıcıya destek başladı

TOGG, T10F cihazı için bireysel ve kurumsal kullanıcılara 1 milyon TL krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli finansman desteğini başlattı. Bu fırsatın yanı sıra bireysel kullanıcılar 1.7 milyon TL krediye yüzde 2.39 faizli 48 ay vadeli 68 bin 617 TL geri ödemeli; kurumsal kullanıcılar ise 1.9 milyon TL krediye yüzde 2.63 faizli 48 ay vadeli 71 bin 923 TL geri ödemeli seçenekle T10F sahibi olabiliyor. 4More serisi de kampanyaya dahil edildi. Bu kapsamda T10X ve T10F 4More için 1 milyon TL krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 83 bin 334 TL geri ödemeli alternatiften yararlanılabiliyor.

