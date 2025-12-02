İstanbul simidine coğrafi tescil: Artık sadece belirlenen fırınlar üretebilecek
İSTANBUL simidi, coğrafi işaret tescili aldı. Koruma altına alınması kararı verildi. İstanbul Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Şen, “İstanbul’daki fırınlardan sadece belirlenen reçeteye uygun üretenlere İstanbul simidi satma yetkisi verilecek” dedi.
