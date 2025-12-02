PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Bayraktar açıkladı: Karadeniz’e 6’ncı sondaj gemisi geliyor

Bakan Bayraktar, Karadeniz’de görev yapacak 6’ncı sondaj gemisinin yarın Mersin’de olacağını söyledi

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Bakan Bayraktar açıkladı: Karadeniz’e 6’ncı sondaj gemisi geliyor

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Karadeniz'de görev yapacak 6'ncı derin deniz sondaj gemisinin çarşamba günü Mersin'de olacağını kaydetti. İkinci yeni geminin 1-2 aylık operasyonun ardından Karadeniz'de görevine başlayacağını belirten Bayraktar, "Mevcut üretimimizi artırmanın yanı sıra Karadeniz'de 2026'da keşif amaçlı 6 yeni sondaj planlıyoruz. Özellikle doğu, orta ve batı Karadeniz'de ümitvar olduğumuz lokasyonlarda bu yeni sondajlar yapılacak" dedi.

ROTA KARADENİZ
Sakarya Gaz Sahası Faz-2 çalışmaları kapsamında deniz altına boru döşeme işlemini gerçekleştirecek Seven Vega gemisini ziyaret eden Bayraktar, şunları söyledi: "İkinci faz kapsamında, Seven Vega'yla beraber deniz tabanındaki çalışmaları tamamlayacağız. Kuyuların işlemleri aşağı yukarı bitmiş durumda. Kuyularımızı birbirine bağlayacak ve daha sonra da Osman Gazi'ye üretim borularını bağlayacak bu gemiyi Karadeniz'e gönderiyoruz. Yaklaşık 40 günlük çalışmadan sonra hazır hale gelecek. Osman Gazi, Haziran-Temmuz aylarında hazır olduğunda denizdeki lokasyona gidecek ve bu bağlantılar yapılmak suretiyle ikinci fazı da tamamlamış ve üretime almış olacağız."


Seven Vega, Sakarya Gaz Sahası Faz-2 kapsamında deniz altına yerleştirilecek boru hatlarının kurulumunu yapacak. Bayraktar, Sarayburnu Limanı'nda bulunan Seven Vega gemisini ziyaret etti.

