Yılbaşında tatil rekoru!

YENİ yıla farklı bir yerde girmek isteyenler gözünü tatil merkezlerine çevirdi. Bu yılbaşı tatilini 4 gün planlayan oteller, başta Kıbrıs ve Antalya'da ünlü sanatçılarla 2025'e 'merhaba' diyecek. Ünlü isimlerin konserlerinin düzenleneceği otellerdeki 2 kişi gecelik fiyat 25 bin liradan başlıyor. 3 gece için 160 bin lira isteyen oteller de bulunuyor. Ünlü sanatçıların sahneye çıkacağı bazı otellerde rezervasyonlar dolarken, sanatçısız yılbaşı programı hazırlanan otellerde yüzde 20'yi bulan erken rezervasyon indirim fırsatı da sunuluyor. Ayrıca Sapanca, Afyonkarahisar, Sarıkamış gibi tatil merkezleri de yılbaşı tatilinde öne çıkıyor.



ANTALYA YENI YILI DOLU KARŞILAYACAK

Bu yılı 17 milyondan fazla turistle kapatmaya hazırlanan Antalya, yılbaşı için de hem yerli hem yabancı turistin ilgi odağı oldu. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, yılbaşı için rezervasyonların başladığını ve kış sezonunda açık olan otellerin yılbaşını dolu geçireceğini söyledi. Kavaloğlu, "Ana pazarlarımız Rusya, Almanya, İngiltere'den yoğun talep var ama son zamanlarda Balkan ülkelerinden de Antalya ciddi bir tercih alıyor. Polonya'dan da gelişler devam ediyor. İç pazar ve gurbetçilerle birlikte yoğunluk bekliyoruz" dedi.