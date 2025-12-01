Resmi Gazete'de yayımlandı! TCMB’den zorunlu karşılıklarda sadeleşme adımı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından Resmi Gazete'de Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ yayımlandı. TCMB tarafından yayımlanan tebliğde, bankalar ile finansman şirketlerinin yurt dışından sağladığı 1 yıldan uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerindeki artış tutarına yıl sonuna kadar uygulanan yüzde sıfır zorunlu karşılık uygulaması süresi uzatılmayacağı bildirildi.

TCMB’den zorunlu karşılıklarda sadeleşme adımı. (Fotoğraf: arşiv) Yabancı para zorunlu karşılık oranları ise yeniden düzenlendi. Döviz mevduat ve katılım fonlarında vadesiz ve 1 aya kadar vadeli hesaplardaki oranın yüzde 32'den yüzde 30'a düşürülmesinin yanı sıra daha uzun vadeli hesaplardaki oran ise yüzde 26 olarak değiştirildi.