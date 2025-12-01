PODCAST CANLI YAYIN

Resmi Gazete'de yayımlandı! TCMB’den zorunlu karşılıklarda sadeleşme adımı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından makro ihtiyati çerçevede sadeleşmeye yönelik yabancı para zorunlu karşılık oranlarında düzenlemeye gidildiği duyuruldu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından Resmi Gazete'de Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ yayımlandı. TCMB tarafından yayımlanan tebliğde, bankalar ile finansman şirketlerinin yurt dışından sağladığı 1 yıldan uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerindeki artış tutarına yıl sonuna kadar uygulanan yüzde sıfır zorunlu karşılık uygulaması süresi uzatılmayacağı bildirildi.

Yabancı para zorunlu karşılık oranları ise yeniden düzenlendi. Döviz mevduat ve katılım fonlarında vadesiz ve 1 aya kadar vadeli hesaplardaki oranın yüzde 32'den yüzde 30'a düşürülmesinin yanı sıra daha uzun vadeli hesaplardaki oran ise yüzde 26 olarak değiştirildi.

Kıymetli maden depo hesaplarında vadesiz ve 1 aya kadar vadeli hesaplarda zorunlu karşılık oranı yüzde 28'den yüzde 30'a yükseltilirken daha uzun vadeli hesaplarda ise oran yüzde 26 olarak düzenlendi. Diğer yabancı para yükümlülüklerinde ise 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 21 olan oran korundu. Daha uzun vadelerde belirgin düşüşler yapıldı.

Tebliğe göre, 2 yıla kadar vadeli yükümlülüklerdeki oran yüzde 16'dan yüzde 10'a, 3 yıla kadar vadeli yükümlülüklerdeki oran yüzde 11'den yüzde 8'e, 5 yıla kadar vadeli yükümlülüklerdeki oran ise yüzde 7'den yüzde 3'e indirildi. 5 yıldan uzun vadeli yükümlülüklerdeyse zorunlu karşılık oranı yüzde 0 olarak belirlendi.

Yeni oranlar üzerinden tesis yükümlülüğünün 16 Ocak 2026 tarihinde başlayacağı açıklandı.

