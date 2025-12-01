TÜRKIYE'NIN önemli tarım merkezlerinden biri olan Niğde'de yerli patates ve yerli barbunya üretiminin artırılmasına destek veren Migros, İyi Tarım kriterlerine uygun şekilde üretilen bu ürünleri mağazalarıyla Türkiye'nin dört bir yanına ulaştıracak. Migros, Niğde Valiliği'nin koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ZZEF ve GürAta ile bu çerçevede kapsamlı bir iş birliği protokolü gerçekleştirdi.

NIĞDE Valisi Cahit Çelik, "Bu proje ile sürdürülebilir tarımı yaygınlaştırmayı, dışa bağımlılığı azaltmayı, yerli üretimi desteklemeyi ve Niğde'nin tarımsal değerlerini ulusal ölçekte görünür kılmayı hedefliyoruz" dedi. Migros Grubu Pazarlama Direktörü Cavit Metin de "2026 yılında Migros markalı tüm ürünlerde tamamen yerli üretime geçmiş olacağız" ifadesini kullandı.