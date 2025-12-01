Kampanyanın bina bazlı dönüşüm desteği kapsamında her konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor. Böylece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın her bir konut için sağladığı 1 milyon 875 bin liralık desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. Alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde ise TOKİ veya Emlak Konut inşaatları üstleniyor. Bu modelde her hak sahibi için 875 bin lira hibe ve 125 bin lira taşınma desteği sağlanıyor. Hibe tutarı maliyetten düşürülüyor, arta kalan borç uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

DOĞUŞ SİTESİNİ PAYLAŞTI

Küçükçekmece'deki 11 katlı 8 bloktan oluşan Doğuş Sitesi de alan bazlı dönüşüm desteğiyle yeniden inşa edilecek. İlk etapta 5 bloktaki 162 bağımsız bölümün yıkımı tamamlanırken, Emlak Konut'un üstlendiği projenin inşaat çalışmaları 4 bin 752 metrekarelik alanda yürütülecek. Bakan Murat Kurum da Doğuş Sitesi'ndeki yıkım çalışmalarının görüntülerini paylaşarak, şunları kaydetti: "Site sakinleri artık korkuyla uyumayacak. Yarısı Bizden ile sağlam ve güvenli yuvaları için ilk adımı attık. Evleri vakit kaybetmeden tamamlayacağız."