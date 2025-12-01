PODCAST CANLI YAYIN

Güvenli yuvalar için ilk adımlar atıldı!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın İstanbul’da yürüttüğü Yarısı Bizden kampanyası ile kentin yapı stoku yenileniyor. Bu kapsamda, bugüne kadar 74 binden fazla bağımsız bölümün dönüşüm süreci Yarısı Bizden destekleriyle devam ediyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Güvenli yuvalar için ilk adımlar atıldı!

Kampanyanın bina bazlı dönüşüm desteği kapsamında her konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor. Böylece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın her bir konut için sağladığı 1 milyon 875 bin liralık desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. Alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde ise TOKİ veya Emlak Konut inşaatları üstleniyor. Bu modelde her hak sahibi için 875 bin lira hibe ve 125 bin lira taşınma desteği sağlanıyor. Hibe tutarı maliyetten düşürülüyor, arta kalan borç uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

DOĞUŞ SİTESİNİ PAYLAŞTI

Küçükçekmece'deki 11 katlı 8 bloktan oluşan Doğuş Sitesi de alan bazlı dönüşüm desteğiyle yeniden inşa edilecek. İlk etapta 5 bloktaki 162 bağımsız bölümün yıkımı tamamlanırken, Emlak Konut'un üstlendiği projenin inşaat çalışmaları 4 bin 752 metrekarelik alanda yürütülecek. Bakan Murat Kurum da Doğuş Sitesi'ndeki yıkım çalışmalarının görüntülerini paylaşarak, şunları kaydetti: "Site sakinleri artık korkuyla uyumayacak. Yarısı Bizden ile sağlam ve güvenli yuvaları için ilk adımı attık. Evleri vakit kaybetmeden tamamlayacağız."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine toplanıyor!
Kandil’den Terörsüz Türkiye sürecine yeni sabotaj: “Silahları sembolik yaktık” itirafı!
CHP PM'de kimler kesik yedi? Özgür Özel'den "Anti-Bay Kemalist" liste | İmamoğlu'nun Silivri'den talimatını verdiği iki isim kadroda
4 adımda terörsüz Türkiye: Yol haritası netleşti
Kartal'dan fire yok! Fatih Karagümrük - Beşiktaş: 0-2 | MAÇ SONUCU
Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dorukta! Yarışmacı o soru için 3 joker kullandı
Papa’dan Gazze için dikkat çeken mesaj: İki devletli çözümü destekliyoruz
Başkent kilitlendi: CHP’li ABB sorumluluğu Papa’ya attı
Sancaktepe’de trafik terörü: İki saldırgan yakalandı
Papa ziyareti üzerinden kurgulanan senaryolar çöktü! İşte ortaya atılan iddialar ve gerçekler
Kredi kartında "asgari" tehlike! Milyonlar fark etmeden borç batağına sürükleniyor
CHP PM seçimlerine "meyhane" operasyonu! Yine Balıkhan... Rakı masasında dizayn | Başrolde Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! Alman panzeri için karşı karşıyalar
Ukrayna'nın saldırdığı gemilerde son durum! KAIROS'daki yangın söndürüldü! VIRAT limana çekiliyor
Papa 14. Leo Türkiye temasları sona erdi! Minguzzi ailesiyle görüştü... Papa Türkiye'den ayrıldı
Havacılık tarihinde ilk : KIZILELMA "MURAD" ile gördü "GÖKDOĞAN" ile hava-hava hedefini vurdu
CHP'ye "Eko"sistem ipotek koydu! Formalite kurultay "Özgür" olmayan genel başkan... Kılıçdaroğlu ve sadık vekillere ihraç tehdidi
Sibirya soğukları hızla yaklaşıyor: Meteoroloji sarı alarm verdi! Aralık ayında kar yağacak mı?
Kadıköy'de dev derbi! Fenerbahçe - Galatasaray maçının 11'leri belirlendi
İzzet Yıldızhan’ın 2 ayda 8 kilo verdiren 62 yaş diyeti: Yağ ve ödemi söküp atıyor